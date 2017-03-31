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pkk'nın 21 numaralı teröristi yakalandı

PKK'NIN 21 NUMARALI TERÖRİSTİ YAKALANDI

Terör örgütü PKK'nın ideolojik eğitim sorumlusu Enver Güzen(22) sahte kimlikle Arnavutköy'de yakalandı. Güvenlik kaynakları bilgilere Mardin Kızıltepe'de sınır ihlali yapınca yakalanan 4 PKK/KCK mensubundan ele geçirdiği dijital belgelerden ulaştı.

Tarih : 31 Mart 2017, 10:18
Puan Ver : Pkk'nın 21 Numaralı Teröristi Yakalandı(8/10)8


Güvenlik güçleri, sözde özerklik iddiasıyla kalkışmaya girişen bölücü terör örgütünü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi.



Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK üyeleri yakalanırken, İstanbul'da bitme noktasına gelen PKK'nın yeniden yapılanma sürecinde görevlendirmiş olduğu Şırnak Cizre nüfusuna kayıtlı Enver Güzen(22) isimli teröristte Terör Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.



 



kaynak:sabah








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