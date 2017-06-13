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Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü
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PKK'NIN EN BÜYÜK LOJİSTİK ÜSSÜ İMHA EDİLDİ, 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'NIN EN BÜYÜK LOJİSTİK ÜSSÜ İMHA EDİLDİ, 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 13 Haziran 2017, 17:04
Puan Ver : Pkk'nın En Büyük Lojistik Üssü İmha Edildi, 20 Terörist Öldürüldü(9/10)10


 TSK'dan Zap'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekatında, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği açıklandı.



20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.



PERVARİ'DE DE HAVA HAREKATI



TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK hedeflerine yönelik olarak hava harekatı düzenledi.



 



kaynak:haberler








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