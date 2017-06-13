

TSK'dan Zap'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava harekatında, örgütün büyük lojistik üssünün imha edildiği açıklandı.







20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ







Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinin yanı sıra Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında 20 terörist etkisiz hale getirildi.







PERVARİ'DE DE HAVA HAREKATI







TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK hedeflerine yönelik olarak hava harekatı düzenledi.







kaynak:haberler