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PKK'NIN EVE TUZAKLADIĞI MAYIN PATLADI, ANNE VE 5 ÇOCUĞU ÖLDÜ


PKK'nın eve tuzakladığı mayın patladı, anne ve 5 çocuğu öldü
Tarih : 16 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Pkk'nın Eve Tuzakladığı Mayın Patladı, Anne Ve 5 Çocuğu Öldü(9/10)5

PYD/ PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

SİVİLLERİ YASAK MAYINLARLA VURUYOR

Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.

EYP İNFİLAK ETTİ

Zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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