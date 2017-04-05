

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütüne yönelik Karayazı Abdoağa Mezrası Düzlüğü'nde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanma ihtimali bulunan bir araç ele geçirildi.







Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüpheli aracın Erzurum Karayazı Yol Uygulaması sırasında polis ekiplerine ateş açan araç olduğu öğrenildi. Terörle Mücadele ekiplerinin aracı çıkartma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.







kaynak:sabah