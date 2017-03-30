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pkk'nın gömülü mühimmatları bulundu

PKK'NIN GÖMÜLÜ MÜHİMMATLARI BULUNDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK mensupları tarafından toprağa gömülü vaziyette 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 11 kilogram A4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:13
Puan Ver : Pkk'nın Gömülü Mühimmatları Bulundu(8/10)9


Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri Silopi ilçesi Buğdaylı köyü Şorik Deresi mevkiinde PKK'lılar tarafından toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirdi. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı köyü Şorik Deresi mevkiinde PKK/KCK terör örgütü tarafında toprağa gömülmüş vaziyette; 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 11 kilogram A-4 patlayıcı madde, 1,8 kilogram beyaz renkli C-4 patlayıcı madde, 91,8 kilogram TNT patlayıcı madde, bin 500 adet AK-47 Piyade tüfeği mühimmatı, 25 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği dipçiği ele geçirilmiştir" denildi.



 



kaynak:sabah








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