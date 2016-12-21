Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

pkk'nın hain suikast girişimi önlendi

PKK'NIN HAİN SUİKAST GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Bir suikast girişimi de Şırnak Belediyesi'ne atanan kayyum Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na gerçekleştirilmek istendi.

Tarih : 21 Aralık 2016, 10:53
Puan Ver : Pkk'nın Hain Suikast Girişimi Önlendi(7/10)8


Terör örgütü PKK'nın iki kişilik suikast timi, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na 17 Aralık'ta suikast girişiminde bulunmak üzere bölgeye geldi.



Bostan Besta kod adlı terörist Şehmus Uğur ile beraberindeki bir başka teröristin hedefi aynı zamanda Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer idi. Dinçer ile beraberindeki özel harekât ekibi, gelen istihbarat üzerine suikastın gerçekleştirileceği Şırnak Valiliği'nde teröristlerden önce önlem aldı.



Teröristler fark edildiklerini anlayınca ateş açtı. Polis memuru M.Y., Dinçer'e siper oldu. Hainlerin silahından çıkan kurşun M.Y.'yi hafif yaraladı.



BOMBA DÜZENEĞİ ATIP KAÇTI



Saldırıyı gerçekleştiren diğer terörist ise yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Kaçarken de saldırıda kullanacağı değerlendirilen bomba düzeneği düştü. O teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pkk  Nın  Hain  Suikast  Girişimi  Önlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER