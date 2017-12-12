PKK'NIN İNGİLİZ TERÖRİSTLERİNİN CENAZESİNDE, YABANCI TERÖRİSTLER ŞOV YAPTI!
Suriye'de öldürülen İngiliz vatandaşı PKK'lı teröristlerin cesetleri ailelerine gönderildi. Düzenlenen törene, PKK içindeki yabancı teröristler de katıldı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye katıldıktan sonra Suriye'deki eylemler sırasında ölen İngiltere vatandaşı teröristlerin cenazeleri tek tek ailelerine gönderildi.
7 İNGİLİZ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye'nin Rakka kentinde mayın temizlerken parçalanarak ölen 24 yaşındaki Oliver Hall ve 23 yaşındaki Jac Holmes ile, terör örgütü PKK/YPG saflarında ölen İngiltere vatandaşlarının sayısı 7'e çıktı.
FOTOĞRAFINI JAPON TERÖRİST TAŞIDI
Ölen İngiliz teröristler için yapılan anma töreninde, fotoğraflarını Japon terörist taşıdı. Başı öne eğilen teröristin o anları kameralara yansıdı.
ÖLEN İNGİLİZ TERÖRİSTLER
Daha önce de Mehmet Aksoy (32), Luke Rutter (22), Ryan Lock (20), Dean Carl Evans (22) ve Konstandinos Erik Scurfield (25) terör örgütü saflarında ölmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İşe Giderken Kabusu Yaşadı! Özel Güvenlikçi Kadının Yüzüne, Bilinmeyen Sıvı Atıp Kaçtılar
- Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti
- Bakan Kaya, Uçakta Fenalaşan Yolcuya Müdahale Etti
- Kars'ta Yaşatılmaya Çalışılan Cirit Geleneği Nefes Kesti
- Erzurum -25 Dereceyi Gördü, Camlar Buz Tuttu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar