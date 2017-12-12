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PKK'nın İngiliz Teröristlerinin Cenazesinde, Yabancı Teröristler Şov Yaptı!

PKK'NIN İNGİLİZ TERÖRİSTLERİNİN CENAZESİNDE, YABANCI TERÖRİSTLER ŞOV YAPTI!

Suriye'de öldürülen İngiliz vatandaşı PKK'lı teröristlerin cesetleri ailelerine gönderildi. Düzenlenen törene, PKK içindeki yabancı teröristler de katıldı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Pkk'nın İngiliz Teröristlerinin Cenazesinde, Yabancı Teröristler Şov Yaptı!(7/10)3

Terör örgütü PKK/YPG'ye katıldıktan sonra Suriye'deki eylemler sırasında ölen İngiltere vatandaşı teröristlerin cenazeleri tek tek ailelerine gönderildi.

7 İNGİLİZ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin Rakka kentinde mayın temizlerken parçalanarak ölen 24 yaşındaki Oliver Hall ve 23 yaşındaki Jac Holmes ile, terör örgütü PKK/YPG saflarında ölen İngiltere vatandaşlarının sayısı 7'e çıktı.

FOTOĞRAFINI JAPON TERÖRİST TAŞIDI

Ölen İngiliz teröristler için yapılan anma töreninde, fotoğraflarını Japon terörist taşıdı. Başı öne eğilen teröristin o anları kameralara yansıdı.

ÖLEN İNGİLİZ TERÖRİSTLER

Daha önce de Mehmet Aksoy (32), Luke Rutter (22), Ryan Lock (20), Dean Carl Evans (22) ve Konstandinos Erik Scurfield (25) terör örgütü saflarında ölmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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