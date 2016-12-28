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Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı
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PKK'NIN KAÇIRDIĞI KIZ ÇOCUĞU GÜVENLİK GÜÇLERİNE SIĞINDI


PKK'NIN KAÇIRDIĞI KIZ ÇOCUĞU GÜVENLİK GÜÇLERİNE SIĞINDI
Tarih : 28 Aralık 2016, 16:32
Puan Ver : Pkk'nın Kaçırdığı Kız Çocuğu Güvenlik Güçlerine Sığındı(5/10)7


Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine teslim olan kız çocuğunun 3 ay önce teröristlerce kaçırıldığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu 3 ay önce bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını, 3 aydır örgütte olduğunu beyan ederek 27 Aralık 2016 günü saat 17.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur.'



 



kaynak:milliyet








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