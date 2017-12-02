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PKK'nın Kuracağı Televizyona Ekipman Almak İçin İstanbul'a Gelen 8 Şüpheli Yakalandı

PKK'NIN KURACAĞI TELEVİZYONA EKİPMAN ALMAK İÇİN İSTANBUL'A GELEN 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de kurmaya hazırlandığı televizyona ekipman almak için İstanbul'a gelen 8 şüpheli, kıskıvrak yakalandı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 06:10
Puan Ver : Pkk'nın Kuracağı Televizyona Ekipman Almak İçin İstanbul'a Gelen 8 Şüpheli Yakalandı(5/10)1

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de kurmaya hazırlandığı yayın organı için cihaz ve ekipman temin eden 8 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

POLİS YDG-H'LİLERLE TEMASA GEÇTİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alandan İstanbul'a gelen bir grubunu tespit etti.

İllegal yollarla Türkiye'ye sızan örgüt üyelerinin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde kurmayı planladıkları televizyon kanalı için kamera ve uplink cihazı aldıkları ve bu cihazların Suriye'ye taşınması için de PKK'nın gençlik kanadı YGD-H üyeleriyle temasa geçtikleri istihbaratı üzerine harekete geçen polis, 25 Kasım'da 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Örgütün şehir yapılanması ile kırsaldan gelen gruba yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

5 şüpheli ise 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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