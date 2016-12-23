PKK'NIN MENFEZE TUZAKLADIĞI PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası fünyeyle kontrollü infilak ettirildi
Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucuköy Mahallesi girişinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş bomba düzeneği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, mahalleye girişi kapattı. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası fünyeyle kontrollü infilak ettirildi.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
kaynak:habertürk
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