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PKK'nın milyonlarca liralık füze planı elinde patladı

PKK'NIN MİLYONLARCA LİRALIK FÜZE PLANI ELİNDE PATLADI

İstihbarat, nefes kesen bir operasyona imza attı. PKK ile bağlantılı bir şebekede nükleer tesislerde ve füze başlığı yapımında kullanılan 100 milyon liralık zenginleştirilmiş alüminyum maddesi ele geçirildi.

Tarih : 08 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Pkk'nın Milyonlarca Liralık Füze Planı Elinde Patladı(9/10)5

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı nefes kesen bir operasyona imza attı. Zeytin Dalı Harekatında ağır hezimete uğrayan terör örgütünü adım adım izleyen istihbarat polisi füze başlığı yapımı ve nükleer tesislerde kullanılan yüklü miktardaki zenginleştirilmiş alüminyumun Türkiye'ye getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbarat PKK bağlantılı uluslararası bir kaçakçılık şebekesini takibe aldı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Batman İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan şebeke zenginleştirilmiş alüminyumu yükledikleri araçla Diyarbakır'da yakaladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 10 KİLOGRAM ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ALÜMİNYUM ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan şok operasyonla araçta bulunan şebeke üyesi R.D., M.Y. ve M.Y kıskıvrak gözaltına alındı. Özel eğitimli polislerin araçta yaptığı incelemede aracın bagajında toplam 10 kilogram zenginleştirilmiş alüminyum maddesi ele geçirildi.

ÖZEL MUHAFAZAYA ALINDI

Akşam'dan Özkan Tamirak'ın haberine göre Ele geçirilen zenginleştirilmiş alüminyum polis kriminal laboratuvarında muhafazaya alındı.

NÜKLEER TESİSLER VE FÜZE YAPIMINDA KULLANILIYOR

Uzmanlar yaptığı incelemede ele geçirilen maddenin savunma sanayinde nükleer tesisler ve füze başlığı yapımında kullanıldığını tespit etti. İstihbarat polisi şebekenin terör örgütü PKK bağlantılarını mercek altına aldı. Bu maddeyle terör örgütünün neyi amaçladığı bilgisine ulaşılması için soruşturma derinleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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