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pkk'nın sığınağındaki sandıktan anti tank roketi çıktı

PKK'NIN SIĞINAĞINDAKİ SANDIKTAN ANTİ TANK ROKETİ ÇIKTI

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait içerisinde anti tank roketi bulunan sandık, güneş paneli ve çok miktarda yaşam malzemesinin bulunduğu sığınak ele geçirildi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:08
Puan Ver : Pkk'nın Sığınağındaki Sandıktan Anti Tank Roketi Çıktı(9/10)6


Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak içinde sandıkla gömülen anti tank roketi, güneş paneli ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilik, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Karlıova ilçesi Karacehennem ormanları sınırları içerisinde bulunan Kızılağaç Köyü Meşelidalı mezrası kırsalında 'Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-9' operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.



 



kaynak:sabah








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