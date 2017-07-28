SİİRT'in Pervari İlçesi'nde bulunan Herekol Dağı bölgesindeki geniş kapsamlı operasyon devam ederken, aynı bölgenin sözde alan sorumlusu olduğu belirtilen PKK'lı bir terörist silahıyla birlikte teslim oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Pervari İlçesi Doğan Köyü mülki sınırları içinde Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda sözde Herekol alan sorumlusu olduğu değerlendirilen 1 terörist silah ve techizatıyla birlikte Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim olduğu belirtildi.

YÖNETİCİ YETİŞTİRİYORLARDI

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanması içerisinde yer alan İdeolojik Alan Merkezi kollarına üst düzey yönetici yetiştirmek üzere oluşturduğu örgütsel eğitim merkezlerinden birinin Bağcılar HDP ilçe binası olduğunu belirledi. HDP ilçe binasında eğitim veren ve alan kişilere yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte 15 kişinin kimliği belirlendi. Bu kişilerin yakalanması için Özel Harekat Timleri desteğinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 12 kişi gözaltına alındı. 3 kişi adreslerinde bulunamadı. Güngören, Arnavutköy, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Fatih ve Büyükçekmece'de yakalanan 12 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e getirildi.

Kaynak: haberinburada