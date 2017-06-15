Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

PKK'NIN SÖZDE ŞENKAYA SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'NIN SÖZDE ŞENKAYA SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 15 Haziran 2017, 13:44
Puan Ver : Pkk'nın Sözde Şenkaya Sorumlusu Öldürüldü(9/10)10


Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı komando ve özel harekat timlerinin başlattığı operasyonda ormanlık alanda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Biri ölü 4'ü yaralı toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Operasyonda ölü ele geçirilen teröristin PKK'nın bölgede önemli ismi olan örgütün sözde Şenkaya-Göle sorumlusu 'Hakkı' kod Yasin Atsak olduğu öğrenildi.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Pkk  Nın  Sözde  Şenkaya  Sorumlusu  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER