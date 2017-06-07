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PKK'NIN VAN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'NIN VAN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 07 Haziran 2017, 12:08
Puan Ver : Pkk'nın Van Sorumlusu Öldürüldü(10/10)11


TSK'dan yapılan açıklamada, "27 Mayıs 2017 tarihinde, Van/Çatak'ta icra edilen hava destekli operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen 10 bölücü terör örgütü mensubu teröristten birisinin, terör arananlar listesi "Yeşil" kategoride yer alan Van sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Demhat Faraşin-Hasan (K) Abdurrahim Aslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.



 



kaynak:milliyet








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