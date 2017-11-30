PKK/PYD'DEN YENİ HAMLE: SURİYE ORDUSUNA KATILMAYA HAZIRIZ
Türkiye'nin itirazıyla Rusya'daki Suriye Ulusal Diyalog Kongresine katılımı zora giren terör örgütü PKK/PYD, yeni bir hamleyle "Suriye ordusuna katılmaya hazırız" açıklaması yaptı.
Terör örgütü PKK/PYD Rusya Temsilcisi Abdüsselam Muhammed Ali, YPG'nin de dahil olduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi çözüm üzerinde mutabakat sağlanmasının ardından Suriye ordusuna katılmaya hazır olduğunu belirtti.
"SURİYE'DEN KOPMAK GÜNDEMİİMZDE YOK"
İzvestiya gazetesine konuşan Ali, "DSG, krizin tüm taraflarını tatmin eden bir siyasi çözüm bulunduğunda Suriye ordusuna dahil olmaya hazır. Bu, mantıklı bir gelişme olur. Biz, Suriye'den kopma veya ayrılma konusunu hiçbir zaman gündemimize almadık. Aksine Kürtler, Suriye'deki haklarının pekiştirilmesi için çalışıyor" dedi.
"DSG'NİN ŞAM'LA AYNI HEDEFLERE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Baas Partisi vekili Alan Bakr da, DSG'nin Suriye ordusuna katılmasının bu grubun Şam yönetimiyle aynı hedeflere sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Bakr sözlerini şöyle sürdürdü: Biz, halkları, dinleri ve mezhepleri birbirinden ayırmıyoruz. Tüm bunlar Suriye toplumunun parçası. Eğer bir vatandaş, anayasaya saygı duyuyor, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü destekliyorsa, burada bir sorun olamaz. Sorunlar, bazı grupların ülke içinde dış güçlerin planlarını uygulamaya başladığında çıkıyor.
Kaynak: haberinburada
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