PKK'YA AĞIR DARBE! KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığından, 21 Mart'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, "Aranan terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
21 MART'TAKİ HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.
KOD ADI: AGİRİ MAZLUM PİRDOĞAN
Açıklamada, hava harekatında, "Aranan Terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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