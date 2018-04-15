Erdoğan'ın İstediği Türküyü Öğrenciler Çaldı, Birlikte Söylediler
Bakan Fakıbaba: Et Fiyatlarında Gerkli Önlemler Alınacak
Fenerbahçeli Alper Potuk İçin Sevilla Ve Villarreal Devreye Girdi
Pkk'ya Ağır Darbe! Kırmızı Listedeki Terörist Öldürüldü
Fetö Soruşturmasını Kullanan Dolandırıcılar Baltayı Taşa Vurdu
Kadın Avukatın, Milyonerle Olan Yasak Aşkını Ölüm İlanı Ortaya Çıkardı
Abd Operasyonunun Şifreleri: Asıl Hedefte Suriye Yoktu!
Tuvana Türkay Gemileri Yaktı: Alper'in Adını Bile Anmak İstemiyorum
Katliam Gibi Kaza! Hurda Yığınına Dönen Araçta, 5 Kişi Can Verdi
Yangını Görenler Sosyal Medyada Canlı Yayın Yapmak İçin Yarıştı
Halep'te İran Askeri Üssü'nde Şiddetli Patlama: 20 Subay Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Abd Tasarısı Bm'de Veto Edildi, Sadece İki Ülke Destekledi!
Bingöl'de Otomobil Gölete Düştü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
Güvercin Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü 1 Yaralı
Abd'nin Suriye Operasyonunun Detayları: Şam Ve Humus'taki Üç Hedef Vuruldu, 105 Füze Atıldı
Nalburda Tecavüz Girişimi! Korku Dolu Anlar Kamerada
İki Öğretmen, Sınıftaki Masada Cinsel İlişkiye Girerken Basıldı
Görenin Midesi Kalktı! 'anne Sütü Gibi' Deyip Bardağı Kafaya Dikti
Otomobil Sürüye Daldı, Telef Olan Koyunları Vatandaşlar Yoldan Topladı
15 Temmuz Köprüsü'nde Zincirleme Kaza: Araçlar Birbirine Girdi

PKK'YA AĞIR DARBE! KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


PKK'ya ağır darbe! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Tarih : 15 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Pkk'ya Ağır Darbe! Kırmızı Listedeki Terörist Öldürüldü(6/10)2

Genelkurmay Başkanlığından, 21 Mart'ta Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, "Aranan terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 MART'TAKİ HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

KOD ADI: AGİRİ MAZLUM PİRDOĞAN

Açıklamada, hava harekatında, "Aranan Terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Pkk  Ya  Ağır  Darbe  Kırmızı  Listedeki  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER