Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili
Mahalleli Etek Giydirip Döve Döve Sokakta Dolaştırdı!
Eşini Öldürüp Başında Ağlayan Sanık Hakkında Karar
Sneijder İçin Sürpriz İddia!
Helikopterler İçin Kritik Hamle! İmzalar Atıldı
35 Ton Stres Çarkı İmha Edildi!
Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı
Suriye İçin Kazak Ve Kırgız Asker Planı
Sibel Kekilli Türk Yapımına 'evet' Dedi!
Türkiye'yi Seçmeyen Kerem Demirbay, Almanya'da Yedek
Kanal Tedavisi Sonrası Uzun Süreli Ağrılara Dikkat!
Şort Yasağına Etekli Protesto
Şekerleme Sonrası Diş Temizliğine Dikkat!
Emekli Ve Memura Fark Geliyor
Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Bu Halde Bulundu
Kuzey Kore'den 'yeni Füze Motoru Denemesi'
Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni
Yeni Bölümleri İle Kanal D Ekranlarında Yerini Alacak
Fazla Kilolardan Yakınanlar Dikkat!

PKK'YA AİT 4 ODALI MAĞARA BULUNDU


PKK'YA AİT 4 ODALI MAĞARA BULUNDU
Tarih : 23 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Pkk'ya Ait 4 Odalı Mağara Bulundu(7/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait mağara tespit etti. Henüz kazı aşamasındaki 35 metre uzunluğunda, 4 odalı mağarada yapılan aramada, 2 elektrikli hilti, 1 el arabası, 1 Jeneratör ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler mağara imha edilirken, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Pkk  Ya  Ait  4  Odalı  Mağara  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER