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pkk'ya ait 5 odalı sığınak imha edildi

PKK'YA AİT 5 ODALI SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Bingöl'ün Genç İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'ya aitk biri 5, diğeri 3 odalı olmak üzere bulunan 2 sığınak imha edildi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:16
Puan Ver : Pkk'ya Ait 5 Odalı Sığınak İmha Edildi(6/10)4


İl Jandarma Komutanlığı ve 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yürütülen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsal kesiminde 5 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik -11 Operasyonu' kapsamında 3 odalı ve 5 odalı iki sığınak ortaya çıkarıldığı belirtildi. Sığınaklarda ele geçirilen malzeme listesi şöyle açıklandı:



"15 adet büyük tüp , 5 adet küçük tüp, 1 adet kroki, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet soba, 2 adet sırt çantası, 2 adet kar kıyafeti, 3 adet boş şarjör, 1 adet mekap ayakkabı, 30 adet büyük pil, 150 kilo şeker, 50 kg makarna, 10 kilo bulgur, 25 kg un, 54 litre ayçiçek yağı, 30 kilo tuz, 30 kilo şehriye, 25 kilo pirinç, 30 adet maya, 25 kilo kuru fasulye, 10 kilo zeytin, 15 kilo salça, 1 adet tüplü saç, 3 adet tüp başlığı, 1 adet fırın, 2 adet gaz lambası, 1 adet merdane, 15 metre tüp hortumu, 100 metre elektrik kablosu, 3 adet el feneri, 5 adet çakmak gazı, 3 adet testere, 3 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet şemsiye, 100 adet bardak, 2 adet elek, 20 kg deterjan, 20 adet arap sabunu, 10 adet küçük pil şarj cihazı, muhtelif mutfak malzemesi ."



 



kaynak:sabah








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