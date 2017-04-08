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pkk'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'YA AİT ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Lice kırsalındaki operasyonda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında başlatılan ve dün sona eren Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut müşterek birlik operasyonu dün sona erdi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:20
Puan Ver : Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi(7/10)6


Lice kırsalındaki operasyonda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi



DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında başlatılan ve dün sona eren Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut müşterek birlik operasyonu dün sona erdi. Operasyonda yapılan arazi aramalarında 12 sığınak ve 1 barınak içerisinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, yaşam ve tıbbi malzeme, uyuşturucu ve bir adet İncil bulundu.



Lice İlçesi güneyindeki kırsal kesimde, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 5 Nisan'da başlayan müşterek birlik operasyonu dün sona erdi. Örgütün kullandığı 11 sığınak, bir barınak bulunurak kullanılmaz hale getirilirken, bunları içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, yaşam ve tıbbi malzeme, uyuşturucu ile bir adet incil bulundu.



 



kaynak:haberler








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