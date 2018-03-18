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PKK'YA BİR DARBE DAHA! 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Tarih : 18 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Pkk'ya Bir Darbe Daha! 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)5

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak, Bingöl, Ağrı ve Diyarbakır'da 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Şırnak'ta, biri (sözde YJA Star sorumlusu, sözde Gabar Cephe Sorumlu yardımcısı olduğu değerlendirilen) 3 kadın terörist, Bingöl'de 3 terörist, Ağrı'da 2 terörist ve Diyarbakır'da 3 teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AĞRI'DA TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da da teröristlerin taciz ateşine karşılık veren askerlerimiz 2 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Ağrı/Doğubayazıt'ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

ŞIRNAK'TA DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinin Keçidağı mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugayı tarafından "Hançer-1" müşterek operasyonu düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda M-16, biksi ve 2 uzun namlulu silah, antitank mühimmatı, 50 kilogram amonyum nitrat, 20 litre benzin ile yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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