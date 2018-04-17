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PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'YA BİR DARBE DAHA! 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Pkk'ya Bir Darbe Daha! 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)4

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

PKK'LI 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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