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PKK'YA BÜYÜK DARBE! KANDİL'LE İRTİBAT KESİLDİ...


PKK'YA BÜYÜK DARBE! KANDİL'LE İRTİBAT KESİLDİ...
Tarih : 30 Mart 2017, 10:14
Puan Ver : Pkk'ya Büyük Darbe! Kandil'le İrtibat Kesildi...(5/10)2


Güvenlik güçlerinin son iki haftadır gerçekleştirdiği operasyonlar, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu.



Tunceli'de Ferhat Dersim kod adlı bölge yöneticisi, Ağrı'da sözde Tendürek Dağı sorumlusu ‘Baver' kod adlı İ.Ö. ile Doğubayazıt sorumlusu ‘Firaz' kod adlı E.K. öldürüldü. Ele geçirilen büyük telsizler, teröristlerin Kandil'le irtibatını kesti.



 



kaynak:milliyet








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