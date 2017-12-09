PKK'YA ERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYEN 4 ÜNİVERSİTELİ TUTUKLANDI
Adana'da "PKK üyesi olduklarını reddeden ancak PKK'ya terör örgütü diyemeyen" 4 üniversiteli kız, "terör örgütü üyesi olmaktan." tutuklandı.
Adana'da "PKK üyesi olduklarını reddeden ancak PKK'ya terör örgütü diyemeyen" 4 üniversiteli kız, "terör örgütü üyesi olmaktan" tutuklandı.
MİT OPERASYONU İLE YAKALADILAR
Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlusu olan ve bombalı terör eylemi yapmak için Adana'da geldiği ileri sürülen Savaş D.'yi Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, MİT ile yaptığı ortak operasyon sonucu yakaladı.
ÜNİVERSİTELERDE KARIŞIKLIK ÇIKARACAKLARDI
Savaş D.'nin İstanbul'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izleri bulundu. İfadesinin ardından tutuklanan Savaş D.'nin Şırnak'ta arandığı da belirlendi. Sorguda elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, PKK/KCK'ya yönelik Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da düzenlediği operasyon kapsamında 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13'ü kadın 32 kişinin üniversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle eylem yapacakları belirlendi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 32 kişi, daha sonra Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan üniversitesi öğrencilerinden Sibel U.'nun (23) Diyarbakır'da özel bir hastanede hemşirelik yaptığı, Zubeyde K.'nin (24) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olduğu, Nadiye A.'nın (22) Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Dicle A.'nın (25) ise Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Zanlılar emniyetteki sorgularında terör örgütüne üye olmadıklarını söyledi. Sorgu sırasında zanlıların bölücü terör örgütü PKK'nın terör örgütü olup olmadığını soran polise ise yanıt vermemeyi tercih ettiği öğrenildi. Zanlılardan Dicle A.'nın sosyal medya hesabında arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ve arkasında PKK'lı bir kadının resmedildiği görüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında 4 üniversiteli genç kızın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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