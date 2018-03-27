PKK'YA KATILMAK ÜZEREYKEN YAKALANAN ALMAN VATANDAŞI TUTUKLANDI
Şırnak'ta, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker tutuklandı
ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.
SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERLE İRTİBAT KURMUŞ
Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMAK İÇİN SURİYE'YE GİTTİ
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.
2 KEZ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı da belirlendi.
Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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