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PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLARDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLARDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 12 Ocak 2017, 17:40
Puan Ver : Pkk'ya Yönelik Operasyonlarda 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(7/10)7


Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 3 terörist öldürüldü.



Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada, son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu, operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



 



kaynak:yenişafak






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