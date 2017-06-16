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PKK'YLA İLGİLİ ÇARPICI RAPOR: KATILANLARIN YAŞ ORTALAMASI 12


PKK'YLA İLGİLİ ÇARPICI RAPOR: KATILANLARIN YAŞ ORTALAMASI 12
Tarih : 16 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : Pkk'yla İlgili Çarpıcı Rapor: Katılanların Yaş Ortalaması 12(9/10)8


 İçişleri Bakanlığı, son dönemde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarla beli kırılan terör örgütü PKK'ya katılımlara yönelik bir çalışma yaptı. Rapora bakıldığında PKK'ya katılımın her yıl azaldığı dikkat çekti. Terör örgütüne yurt dışından katılımın arttığı vurgulanan raporda, yüzde 70 ile Suriye'nin ilk sırada olduğu ve Irak'ın da onu izlediğine işaret edildi.



Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden devam ederken, son dönemde PKK'ya Türkiye'den katılımın ciddi biçimde düştüğü, buna karşın Suriye'den katılımın arttığı belirlendi.



5 YILDA 12 BİN 321 KİŞİ KATILDI



İçişleri Bakanlığı'nın PKK'ya yönelik yaptığı çalışmaya göre, son 5 yılda örgüte 12 bin 321 kişi katıldı. Bunlardan 8 bin 706'sının erkek, 2 bin 948'inin kadın olduğu, 667'sinin



ise cinsiyetinin belirlenemediği kaydedildi. Son 5 yıllık dönemde örgüte katılanların 5 bin 99'unun,18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.



 



kaynak:haberler








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