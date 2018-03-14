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Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti

PLAJDA FOTOĞRAF ÇEKTİREN KADININ ÜZERİNDEN JET-SKİ GEÇTİ

Plajda jet-ski üzerinde fotoğraf çektiren kadınların üzerine doğru gelen bir başka jet-ski az kalsın büyük bir faciaya sebep oluyordu.

Tarih : 14 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti(9/10)5

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayınlanan bir video, internette gündem oldu.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR BİLE

Bir plajda iki kadının fotoğraf çektirdiği sırada, arkadaşlarından biri sığ sularda jet skiye biniyordu. Jet ski üzerinde poz veren ve keyifli vakit geçiren kadınlar, bir anda ne olduğunu anlamadan panik içinde kaçıştı.

KIL PAYI KURTULDU

Kamera açısı değişince kadınların neden panik olduğu anlaşıldı. Fotoğraf çekilirken, bir çiftin kullandığı jet-ski genç kadının üzerine doğru geldi ve diğer jet-skinin üzerinden havalandı. Genç kadın feci bir kazayı kılpayı atlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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