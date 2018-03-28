Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, 1 Nisan Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar artacak, yazın habercisi bir gün yaşanacak. İstanbul'da Nisan ayının ilk günü sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Ancak pazartesi gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı ile Orta Karadeniz yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 2 Nisan Pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık ise 17 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 26

Kaynak: haberinburada