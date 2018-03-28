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1 Nisan Pazar günü İstanbul yaz sıcağını görecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 21 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, 1 Nisan Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar artacak, yazın habercisi bir gün yaşanacak. İstanbul'da Nisan ayının ilk günü sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Ancak pazartesi gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı ile Orta Karadeniz yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 2 Nisan Pazartesi günü beklenen en yüksek sıcaklık ise 17 derece.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor) 23
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 26
Kaynak: haberinburada
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