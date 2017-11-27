Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Planlı Eskitmenin Yaşayan Kanıtı! Bu Ampul Tam 116 Yıldır Hiç Sönmeden Yanıyor

PLANLI ESKİTMENİN YAŞAYAN KANITI! BU AMPUL TAM 116 YILDIR HİÇ SÖNMEDEN YANIYOR

ABD'deki bir itfaiye binasında bulunan ampul, tam 116 yıldır görevini aksatmadan yerine getiriyor. 1901 yılından beri çalışmaya devam eden ampul, planlı eskitmenin henüz hayatımıza girmediği günlerden kalma.

Tarih : 27 Kasım 2017, 15:00
Puan Ver : Planlı Eskitmenin Yaşayan Kanıtı! Bu Ampul Tam 116 Yıldır Hiç Sönmeden Yanıyor(10/10)6

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir İtfaiye binasında tam 116 yıldır aralıksız yanan bir ampul var. Ampul, çeşitli aralıklarla yaşanan 3 elektrik kesintisi haricinde hiç sönmemiş.

1901'DE TAKILMIŞ

Ampul, 1901 yılında Livermore İtfaiye Müdürlüğünün tavanına asılmış ve o günden bu yana işini yapmaya devam ediyor. Bu dayanıklı ampulün ilginç hikayesi 1972 yılında fark edilmiş. 2001 yılında ise 100. yaşgünü için itfaiye binasında bir parti bile düzenlenmiş.

ÜRETEN EDİSON'UN RAKİBİ

Ampulü yapan ve itfaiyeye hediye eden ise Adolphe Chailet isimli bir adam. Kendisi Edison ile rekabet halinde olan ve en iyi ampulü icat etme iddiasındaki bir girişimci.

4 WATT IŞIK YAYIYOR

Zamanında 60 wattlık olarak üretilmiş olan ampul bugün ancak 4 wattlık bir ışık yayıyor olsa da görevini yapmayı sürdürüyor.

SEBEBİ PLANLI ESKİTME

Ampulün bu kadar uzun süre dayanmasının sebebi ise planlı eskitme kavramı. Firmalar, daha fazla kar etmek için ürünlerini, belli bir ömrü doldurduklarında artık emekliye ayrılacak şekilde üretiyorlar. Yani kullandığımız pek çok alet, ürününn kullanımından bağımsız olarak bozulacak ya da işlevini yitirecek şekilde ürtetiliyor.

Eskiden alınan ve onlarca yıl çalışan elektronik eşyalara teknoloji daha da ilerlemiş olduğu halde bugün artık rastlanmamasının sebebi de tam olarak bu kavram. Üreticiler ne kadar kısa sürede tüketilip yenisine ihtiyaç duyulan ürünler üretirlerse o kadar fazla kar ettikleri için, ürünlerini bu kavrama uygun olarak tasarlıyorlar.

REKOR DA ONDA

Adolphe Chailet mark abu ampul Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Planlı  Eskitmenin  Yaşayan  Kanıtı  Bu  Ampul  Tam  116  Yıldır  Hiç  Sönmeden  
Yanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER