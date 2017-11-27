PLANLI ESKİTMENİN YAŞAYAN KANITI! BU AMPUL TAM 116 YILDIR HİÇ SÖNMEDEN YANIYOR
ABD'deki bir itfaiye binasında bulunan ampul, tam 116 yıldır görevini aksatmadan yerine getiriyor. 1901 yılından beri çalışmaya devam eden ampul, planlı eskitmenin henüz hayatımıza girmediği günlerden kalma.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir İtfaiye binasında tam 116 yıldır aralıksız yanan bir ampul var. Ampul, çeşitli aralıklarla yaşanan 3 elektrik kesintisi haricinde hiç sönmemiş.
1901'DE TAKILMIŞ
Ampul, 1901 yılında Livermore İtfaiye Müdürlüğünün tavanına asılmış ve o günden bu yana işini yapmaya devam ediyor. Bu dayanıklı ampulün ilginç hikayesi 1972 yılında fark edilmiş. 2001 yılında ise 100. yaşgünü için itfaiye binasında bir parti bile düzenlenmiş.
ÜRETEN EDİSON'UN RAKİBİ
Ampulü yapan ve itfaiyeye hediye eden ise Adolphe Chailet isimli bir adam. Kendisi Edison ile rekabet halinde olan ve en iyi ampulü icat etme iddiasındaki bir girişimci.
4 WATT IŞIK YAYIYOR
Zamanında 60 wattlık olarak üretilmiş olan ampul bugün ancak 4 wattlık bir ışık yayıyor olsa da görevini yapmayı sürdürüyor.
SEBEBİ PLANLI ESKİTME
Ampulün bu kadar uzun süre dayanmasının sebebi ise planlı eskitme kavramı. Firmalar, daha fazla kar etmek için ürünlerini, belli bir ömrü doldurduklarında artık emekliye ayrılacak şekilde üretiyorlar. Yani kullandığımız pek çok alet, ürününn kullanımından bağımsız olarak bozulacak ya da işlevini yitirecek şekilde ürtetiliyor.
Eskiden alınan ve onlarca yıl çalışan elektronik eşyalara teknoloji daha da ilerlemiş olduğu halde bugün artık rastlanmamasının sebebi de tam olarak bu kavram. Üreticiler ne kadar kısa sürede tüketilip yenisine ihtiyaç duyulan ürünler üretirlerse o kadar fazla kar ettikleri için, ürünlerini bu kavrama uygun olarak tasarlıyorlar.
REKOR DA ONDA
Adolphe Chailet mark abu ampul Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.
Kaynak: haberinburada
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