PLAYSTATİON NOW 2017'YE 26 YENİ OYUNLA GİRİYOR
Sistemini sürekli güncel tutmak için çalışmalar gerçekleştiren Sony, PlayStation Now için 26 farklı yeni oyunu kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor. Peki oyun stream servisinin desteklediği yeni oyunlar neler? Detayları haberimizde.
Sistemini sürekli güncel tutmak için çalışmalar gerçekleştiren Sony, PlayStation Now için 26 farklı yeni oyunu kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor. Peki oyun stream servisinin desteklediği yeni oyunlar neler? Detayları haberimizde.
PlayStation Now, Sony'nin kullanıcılarına internet ağı üzerinden sunduğu ve bu sistem ile PlayStation oyunlarını destekli cihazlardan oynama imkanı sağlayan bir altyapı. Henüz yeni bir sistem sayılsa da gün geçtikçe gelişmeye devam eder cinsten. Sistem gereksinimlerinizi gözetmeksizin iyi bir internet bağlantısı ile 400'ten fazla PlayStation oyununu oynama imkanı veren bu hizmet maalesef ki ülkemizdeki internet altyapısı nedeni ile stabil kullanılamıyor. En başlarda Sony cihazlar üzerinde çıkışını yapan bu sistem daha sonra Sony Smart TV'lerde ve Sony akıllı cep telefonları için geliştirildi. Bu yıl 26 Ağustos'ta ise PC sürümü hizmete açıldı. Ülkemizde gelişen ve değişen internet alt yapısının yanında Playstation Now'ın sürekli büyüyen oyun arşivini hesaba katar isek ülkemizde de rağbet görmesi muhtemel. Sistemi kullanabilmek için aylık ücretler ödeyebilirken oyunları saatlik kiralayabilme imkanı da kullanıcılara sunulmuş. Oyun kütüphanesine yeni eklenen oyunlara bakacak olursak Sid Meier's Civilization Revolution, Mafia 2 gibi büyük başarılar elde etmiş oyunların yanında farklı kesimlere de hitap eden oyunları görmek mümkün. Tam listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Mafia 2
Farming Simulator 15
Castlevania: Harmony of Despair
Silent Hill HD Collection
Sid Meier's Civilization Revolution
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments
Skydive: Proximity Flight
Double Dragon Neon
Rag Doll Machinarium
Eufloria
Planets Under Attack
Fists of Plastic D Collection
Sparkle 2
Tour de France 2015
Back To Bed
Q*Bert Rebooted
Syberia
Syberia 2
Book of Unwritten Tales 2
Zeno Clash 2
Heavy Fire Afghanistan
Hunter's Trophy 2 – Australia
Starwhal
Super Mega Baseball
The Raven: Legacy of A Master Thief
Hamsterball Unleashed
Mount&Blade: Warband'e Yeni Oyun Modu Geliyor
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