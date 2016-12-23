Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor
Lg K10 2017 Teknik Özellikleri Ve Diğer Detayları
Cuntacı Akyüz'ün Aracından Ölüm Planı Çıktı!
Call Of Duty: Infinite Warfare İçin İlk Harita Dlc'si Duyuruldu
Star Wars Temalı İlginç Ürünler
Tutuklu Lüks Araçlara Yüzde 25 Ötv Affı Geliyor
Meteorolojiden Yoğun Kar Ve Kuvvetli Yağış Uyarısı

playstation now 2017'ye 26 yeni oyunla giriyor

PLAYSTATİON NOW 2017'YE 26 YENİ OYUNLA GİRİYOR

Sistemini sürekli güncel tutmak için çalışmalar gerçekleştiren Sony, PlayStation Now için 26 farklı yeni oyunu kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor. Peki oyun stream servisinin desteklediği yeni oyunlar neler? Detayları haberimizde.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:52
Puan Ver : Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor(5/10)3


Sistemini sürekli güncel tutmak için çalışmalar gerçekleştiren Sony, PlayStation Now için 26 farklı yeni oyunu kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor. Peki oyun stream servisinin desteklediği yeni oyunlar neler? Detayları haberimizde.



PlayStation Now, Sony'nin kullanıcılarına internet ağı üzerinden sunduğu ve bu sistem ile PlayStation oyunlarını destekli cihazlardan oynama imkanı sağlayan bir altyapı. Henüz yeni bir sistem sayılsa da gün geçtikçe gelişmeye devam eder cinsten. Sistem gereksinimlerinizi gözetmeksizin iyi bir internet bağlantısı ile 400'ten fazla PlayStation oyununu oynama imkanı veren bu hizmet maalesef ki ülkemizdeki internet altyapısı nedeni ile stabil kullanılamıyor. En başlarda Sony cihazlar üzerinde çıkışını yapan bu sistem daha sonra Sony Smart TV'lerde ve Sony akıllı cep telefonları için geliştirildi. Bu yıl 26 Ağustos'ta ise PC sürümü hizmete açıldı. Ülkemizde gelişen ve değişen internet alt yapısının yanında Playstation Now'ın sürekli büyüyen oyun arşivini hesaba katar isek ülkemizde de rağbet görmesi muhtemel. Sistemi kullanabilmek için aylık ücretler ödeyebilirken oyunları saatlik kiralayabilme imkanı da kullanıcılara sunulmuş. Oyun kütüphanesine yeni eklenen oyunlara bakacak olursak Sid Meier's Civilization Revolution, Mafia 2 gibi büyük başarılar elde etmiş oyunların yanında farklı kesimlere de hitap eden oyunları görmek mümkün. Tam listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Mafia 2

Farming Simulator 15

Castlevania: Harmony of Despair

Silent Hill HD Collection

Sid Meier's Civilization Revolution

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments

Skydive: Proximity Flight

Double Dragon Neon

Rag Doll Machinarium

Eufloria

Planets Under Attack

Fists of Plastic D Collection

Sparkle 2

Tour de France 2015

Back To Bed

Q*Bert Rebooted

Syberia

Syberia 2

Book of Unwritten Tales 2

Zeno Clash 2

Heavy Fire Afghanistan

Hunter's Trophy 2 – Australia

Starwhal

Super Mega Baseball

The Raven: Legacy of A Master Thief

Hamsterball Unleashed



 



Mount&Blade: Warband'e Yeni Oyun Modu Geliyor








Etiketler: Playstation  Now  2017  Ye  26  Yeni  Oyunla  Giriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER