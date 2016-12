Sistemini sürekli güncel tutmak için çalışmalar gerçekleştiren Sony, PlayStation Now için 26 farklı yeni oyunu kütüphanesine eklemeye hazırlanıyor. Peki oyun stream servisinin desteklediği yeni oyunlar neler? Detayları haberimizde.



PlayStation Now, Sony'nin kullanıcılarına internet ağı üzerinden sunduğu ve bu sistem ile PlayStation oyunlarını destekli cihazlardan oynama imkanı sağlayan bir altyapı. Henüz yeni bir sistem sayılsa da gün geçtikçe gelişmeye devam eder cinsten. Sistem gereksinimlerinizi gözetmeksizin iyi bir internet bağlantısı ile 400'ten fazla PlayStation oyununu oynama imkanı veren bu hizmet maalesef ki ülkemizdeki internet altyapısı nedeni ile stabil kullanılamıyor. En başlarda Sony cihazlar üzerinde çıkışını yapan bu sistem daha sonra Sony Smart TV'lerde ve Sony akıllı cep telefonları için geliştirildi. Bu yıl 26 Ağustos'ta ise PC sürümü hizmete açıldı. Ülkemizde gelişen ve değişen internet alt yapısının yanında Playstation Now'ın sürekli büyüyen oyun arşivini hesaba katar isek ülkemizde de rağbet görmesi muhtemel. Sistemi kullanabilmek için aylık ücretler ödeyebilirken oyunları saatlik kiralayabilme imkanı da kullanıcılara sunulmuş. Oyun kütüphanesine yeni eklenen oyunlara bakacak olursak Sid Meier's Civilization Revolution, Mafia 2 gibi büyük başarılar elde etmiş oyunların yanında farklı kesimlere de hitap eden oyunları görmek mümkün. Tam listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Mafia 2



Farming Simulator 15



Castlevania: Harmony of Despair



Silent Hill HD Collection



Sid Meier's Civilization Revolution



Sherlock Holmes: Crimes & Punishments



Skydive: Proximity Flight



Double Dragon Neon



Rag Doll Machinarium



Eufloria



Planets Under Attack



Fists of Plastic D Collection



Sparkle 2



Tour de France 2015



Back To Bed



Q*Bert Rebooted



Syberia



Syberia 2



Book of Unwritten Tales 2



Zeno Clash 2



Heavy Fire Afghanistan



Hunter's Trophy 2 – Australia



Starwhal



Super Mega Baseball



The Raven: Legacy of A Master Thief



Hamsterball Unleashed







