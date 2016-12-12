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playstation oyunları mobil platforma gelecek

PLAYSTATİON OYUNLARI MOBİL PLATFORMA GELECEK

Sony çok yakında PlayStation oyunlarını mobil platfromlara taşımanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda oyunlar ForwardWorks stüdyosunun katkılarıyla hazırlanacak.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:57
Puan Ver : Playstation Oyunları Mobil Platforma Gelecek(5/10)5


Sony çok yakında PlayStation oyunlarını mobil platfromlara taşımanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda oyunlar ForwardWorks stüdyosunun katkılarıyla hazırlanacak.



Oyun pazarında çok önemli bir yere sahip olan Japon devi Sony, yapmayı düşündüğü yeni hamlelerle artık hakimiyet alanını genişletmek istiyor. Şirket bu doğrultuda mobil platformlar için de oyun geliştirmeye başlayacak. Özellikle bu tip bir hamle şirketin gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak.



PlayStation Experience 2016 etkinliğinde açıklama yapan  ForwardWorks stüdyosu, gelecek yıl mobil platforma taşıyacağı  oyunları açıkladı. Bu oyunlar sırasıyla Hot Shots Golf, Wild Arms, Arc the Lad ve What Did I Do to Deserve This My Lord olarak belirtildi. Firma sadece bununla kalmayıp  Square Enix oyunlarınıda Sony platformuna taşımanın planlarını yapıyor. Yomawari ve Disgaea bunların başında geliyor.



Gelen bilgilere göre ilk etapta Japonya sınırları içinde kalacak oyunlar çok kısa bir süre sonra global pazardaki yerini almış olacak.



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Etiketler: Playstation  Oyunları  Mobil  Platforma  Gelecek    haber

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