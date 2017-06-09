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playstation vr satışları ne durumda?

PLAYSTATİON VR SATIŞLARI NE DURUMDA?

Sony, geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı PlayStation VR'ın satış rakamlarını açıkladı. Sanal gerçeklik başlığı önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:32
Puan Ver : Playstation Vr Satışları Ne Durumda?(8/10)9


Sony, geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı PlayStation VR'ın satış rakamlarını açıkladı. Sanal gerçeklik başlığı önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.



Sanal gerçeklik alanına giren Sony, kendi VR başlığı PlayStation VR'ı geçtiğimiz yıl satışa çıkardı. PlayStation sahiplerine eşsiz bir VR deneyimi sunan başlık, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Cihazın satış performansından oldukça memnun olan Sony, bugün PlayStation VR'ın satış rakamlarını açıkladı.



Sony'nin açıklaması sanal gerçeklik cihazının önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını gösterdi. Japon teknoloji devinin açıklmasına göre cihaz bugüne kadar 1 milyondan fazla sattı.



Bu da Sony'nin sanal gerçeklik pazarında ikinci sıraya yerleştirdi. Sanal gerçeklik pazarında bir numara ise bugüne kadar 5 milyondan fazla Gear VR satmayı başaran Samsung. Samsung ve Sony'nin ardından üçüncü sırada ise 420 bin VR başlığı satan HTC yer alıyor. 243 bin satan Oculus Rift ise dördüncü sırada.



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