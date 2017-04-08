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plaza çalışanlarının daha fazla probiyotiğe ihtiyacı var

PLAZA ÇALIŞANLARININ DAHA FAZLA PROBİYOTİĞE İHTİYACI VAR

Stresli bir hayatınız mı var? Bir iş merkezinde bütün gün oturarak mı çalışıyorsunuz? Bağırsaklarınız ile ilgili şikayetleriniz mi var? Siz de bu modern zaman hastalıklarından probiyotikler ile korunabilirsiniz

Tarih : 08 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var(7/10)5


Modern yaşamın hayatımızda bıraktığı hasarları en aza indirebilmek probiyotikler ile mümkün olabiliyor. Probiyotikler aslında bir nevi modern zaman hastalıkları olan stres, depresyon, ishal, kabızlık, bağırsak ve sindirim sistemi ile ilgili sorunlarda bize yardımcı oluyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Probiyotik ve kaplama teknolojisinde uzmanlaşmış global bir lider olan, biyoteknoloji alanında Kore'nin öncü firmalarından CellBiotech'in Seul'deki probiyotik fabrikasında çift kaplamalı probiyotik teknolojisini yakından inceleme fırsatı bulduk. Danimarka, Finlandiya, Polonya, İspanya gibi pek çok ülkeye çift kaplamalı probiyotik ihracatı yapan CellBiotech, Türkiye'den de Nobel İlaç ile iş birliği içerisinde. Pediatrik Probiyotik, Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Derneği ile Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Genel Sekreteri, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ateş Kara, fabrika gezisi sırasında probiyotikler hakkında sorularımızı yanıtladı...



VÜCUDUMUZDA BİZİMLE YAŞIYORLAR

Probiyotik nedir?

Vücudumuzda, bizimle beraber yaşayan çok sayıda mikroorganizma bulunur. Genel olarak mikrobiota olarak isimlendirdiğimiz bu mikroorganizmalar, bizim yaşamımız için gereklidir. Probiyotikler, canlı bakterileri ve mayaları içerir. Probiyotik; ya bizim mikrobiotamız üzerinden ya da direkt olarak kendi özellikleri ile bizim için fayda sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Bunlar arasında en önemlileri, laktik asit bakterileridir. Probiyotikler bağırsaklar için dost bakterilerdir. Bu bakteriler ile ilk olarak anne karnında iken karşılaşırız ancak asıl yoğun olan temas; normal doğum sırasında, annenin vajen florası ile temasla olur.

Vücudumuzda bulunan dost bakterileri neden dışarıdan da desteklemek durumundayız?

Doğal olarak en zengin probiyotik besin, anne sütüdür. Bu anlamda hayatımızın ilk altı aylık süreci sadece anne sütü almak, bağırsak florasının hayat boyu iyi kalması için en önemli kriterdir. Kefir, yoğurt, turşu gibi besinler ne kadar probiyotik olsa da; günlük ihtiyacımızı karşılayabilecek miktarda probiyotik içermezler. Diğer taraftan içerdikleri probiyotikler ne yazık ki sindirim yolunda, özellikle mide asidinden etkilenerek yaşamını yitirir ve gerçek hedef bağırsaklara çok az miktarda ulaşır. Örneğin günümüzde market raflarında satılan yoğurtlar üretim tekniklerinden ötürü yeterli miktarda probiyotik bakteri içeremezler. Bu besinlere hayatımızda yer vermeye devam etmeliyiz fakat tek başına probiyotik kaynağı olarak görmemeliyiz.

Probiyotiklerin yetersizliği herhangi bir hastalığa sebep olur mu?

Probiyotiklerin yetersizliği başta sindirim sistemi rahatsızlıkları, bağışıklılık sisteminde düşüş ve buna bağlı hastalıkların gelişimi, özellikle kolon kanseri riskinin artması ve depresyon gibi hastalıklar ile ilişkilendirilir. Çocuklarda yapılan araştırmalarda ise özellikle alerjik hastalıkların oluşumunda rol oynar.



 



kaynak:sabah








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