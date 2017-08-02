Lukas Podolski, sosyal medyada yine gündem oldu! Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız, Çin ekibi Beijing Guoan'dan Trabzonspor'a transfer olan Burak Yılmaz hakkında alaycı bir tweet paylaştı.

"ÇİN'DEN SATIŞ"

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a transfer olduğu bir tweeti alıntılayan Podolski, "Çin'den satış!" tweeti atarak kahkaha emojisi paylaştı.

ÇİN'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Podolski, ayrıca "Dünyanın en iyi ligi olmak istiyoruz" etiketini kullandı. Çin Futbol Federasyonu, yapılan pahalı transferlerin ardından bu sözü söylemişti. Podolski ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Çin'in asla dünyanın en iyi ligi olamayacağını söylemişti.

Kaynak: haberinburada