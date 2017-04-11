

Niantic'in patronu John Hanke, Londra Oyun Festivali'nde Pokemon Go ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakalım Pokemon GO aylık kaç aktif kullanıcıya sahip?



Çıkışının üstünden geçen sürede ciddi bir kullanıcı kaybı yaşayan Pokemon GO, hâlâ hatırı sayılır bir kullanıcı sayısına sahip. Niantic Labs'in başındaki isimJohn Hanke, Londra Oyun Festivali'nde Pokemon Go'nun muazzam bir ilgi gördüğünü ve aylık 65 milyonaktif kullanıcısı olduğunu söyledi. İşte Pokemon GO aylık kaç aktif kullanıcıya sahip?haberi detayları.



Bu arada Pokemon GO, BAFTA‘da en iyi mobil oyunu ödülü kazandı. Geliştirici Niantic, resmi blogundan yaptığı açıklamada “Yükselen ivmemizi ve tanınmamızı, Pokemon GO'da dünyaları keşfeden ve maceralar yaratan oyuncularımıza borçluyuz. Oyunun kazandığı her ödül oyunun müthiş ve destekleyici topluluğunun kanıtı” sözlerine yer verdi. Geliştirici açıklamalarıyla oyuncularını göklere çıkardı.



Ayrıca geliştirici, Pokemon GO‘nun henüz yolun başında olduğunu ve çok daha fazla güncellemenin hazırlandığını belirtti. Ayrıca oyuna yeni bir kooperatif oynanış geleceğini duyurdu. Oyuna gelecek bir başka özelliğin ise ticaret sistemi olduğu söyleniyor.



Öldü gözüyle bakılmasa da oyuncular tarafından verilen ilginin oldukça düştüğü görülen Pokomon GO, geliştiriciye göre pembe bir tablo çiziyor. Bakalım oyun, ileride ne gibi gelişmelerle gündeme gelecek?



Pokemon Go yeni bir güncelleme daha aldı