Ak Parti, Seçim Önergesinin Görüşülmesi İçin Meclis'e Teklif Sundu
Korkunç Pazarlık! Çocuklara Tokat Atma Karşılığında Dondurma Veriyor
Erdoğan'ı Masasındaki Son Anketi, Ak Parti Sözcüsü Duyurdu
Fıfa, İki Portekiz Devine Cezayı Kesti
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Büyük Sürpriz
Bulgaristan'da Derbide Bomba Patladı, Yüzüne Şarapnel Gelen Polis Ağır Yaralandı
Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün
Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Erdoğan'a Oy Verecek Misiniz? Sorusuna Yanıt: Partinin Tercihine Katılıyorum
Evladı Boğularak Can Veren Anne: Oğlum Otelin İhmali Yüzünden Öldü
İlk Ticari Hyperloop Hattı Abu Dabi'de Kuruluyor
Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
Dolandırıcının Yakınları Esnafın Parasını Ödedi
Migros, Bir Market Zincirini Daha Bünyesine Katıyor
Polatlı Darbe Davasında 47 Sanığa Müebbet, 217 Sanığa Da 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verildi
Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
İbb Başkanı: Kanal İstanbul İnşaatı Bu Yıl Başlayacak
Putin, Gözde Makam Aracını Satışa Çıkardı
Yeni İttifak Mı Geliyor? Seçim Kararı Sonrası İki Lider Görüşecek
Aralık'ta Satılan Fast Food Devi Tekrar Satılıyor
Tarsus'ta Gizemli Kazının Yapıldığı Alan Çökmeye Başladı

Polatlı Darbe Davasında 47 Sanığa Müebbet, 217 Sanığa da 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verildi

POLATLI DARBE DAVASINDA 47 SANIĞA MÜEBBET, 217 SANIĞA DA 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLDİ

Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Polatlı Darbe Davasında 47 Sanığa Müebbet, 217 Sanığa Da 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verildi(9/10)5

Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE 328 SANIK YARGILANDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

47 SANIĞA MÜEBBET, 217 SANIĞA 20 YIL VERİLDİ

Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın beraatine hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polatlı  Darbe  Davasında  47  Sanığa  Müebbet  217  Sanığa  Da  20  Yıla  
Kadar  Hapis  Cezası  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER