Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE 328 SANIK YARGILANDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

47 SANIĞA MÜEBBET, 217 SANIĞA 20 YIL VERİLDİ

Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: haberinburada