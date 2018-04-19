POLATLI DARBE DAVASINDA 47 SANIĞA MÜEBBET, 217 SANIĞA DA 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLDİ
Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ NEDENİYLE 328 SANIK YARGILANDI
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
47 SANIĞA MÜEBBET, 217 SANIĞA 20 YIL VERİLDİ
Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 64 sanığın beraatine hükmetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar