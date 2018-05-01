Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği evde FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla aranan çifti gözaltına aldı.

POLİS AİLE İÇİ ŞİDDET İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Umurlu Mahallesi'ndeki bir evde "aile içi şiddet" olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti.

HAKLARINDA FETÖ'DEN ARAMA KARARI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Evli olduklarını beyan eden E.A. ve M.A'nın kimlik bilgilerini sorgulayan polis ekipleri, çiftin Antalya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli çift, işlemlerinin ardından Antalya'ya götürülecek.

Kaynak: haberinburada