POLİS AKADEMİSİNE GİRİŞ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinin iki bendinde yapılan değişiklikle, emniyet mensubu adayların başarı sıralamasında, yazılı sınav puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde 50'si esas alınacak.
Emniyet mensubu olmayan adaylarda ise KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde 50'sine göre başarı sıralaması belirlenecek. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.
kaynak:milliyet
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