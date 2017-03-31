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polis akademisine giriş yönetmeliklerinde değişiklik

POLİS AKADEMİSİNE GİRİŞ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Tarih : 31 Mart 2017, 13:04
Puan Ver : Polis Akademisine Giriş Yönetmeliklerinde Değişiklik(7/10)7


Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve  Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 20'nci maddesinin iki bendinde yapılan  değişiklikle, emniyet mensubu adayların başarı sıralamasında, yazılı sınav  puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının  yüzde 50'si esas alınacak.



Emniyet mensubu olmayan adaylarda ise KPSS puanının  yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ile mülakat sınavının yüzde  50'sine göre başarı sıralaması belirlenecek. Adaylar arasından başarı sıralaması  puanında eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı sınavdan alınan puan, mülakat  puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik  olması halinde yaşı küçük aday tercih edilecek.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Polis  Akademisine  Giriş  Yönetmeliklerinde  Değişiklik    haber

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