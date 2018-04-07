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Polis, drone ile fuhuş operasyonu yaptı, tomar tomar para buldu

POLİS, DRONE İLE FUHUŞ OPERASYONU YAPTI, TOMAR TOMAR PARA BULDU

Bartın Emniyet Müdürlüğü, fuhuşa aracılık eden suç örgütünü drone ile havadan takibe aldı. Yapılan operasyonda bulunan tomar tomar para dikkat çekti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 11:20
Puan Ver : Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu(6/10)2

Bartın Emniyet Müdürlüğü, fuhuşa aracılık eden suç örgütünü drone ile havadan takibe aldı. Drone sayesinde belirlenen 12 eve baskın düzenlenirken, 10'u kadın 25 şüphheli gözaltına alındı.

ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ TESPİT EDİLDİ

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhuşa aracılık eden, Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden şehre gelen aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütünü drone da kullanarak takibe aldı. Drone sayesinde örgütün çalışma şekli ve hareketleri tek tek tespit edildi.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Havadan drone ile tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 10'u kadın 25 şüpheli, fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan bir tanesinde 'Hepatit C' hastalığı tespit edildi. 25 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, operasyonda ele geçirilen yüklü miktardaki paraya da el koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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