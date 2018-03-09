Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
Robin Van Persie'ye Hollanda'da Büyük Onur!

Polis evlendi, gelini düğüne TOMA ile getirdi

POLİS EVLENDİ, GELİNİ DÜĞÜNE TOMA İLE GETİRDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin Ertop ile öğretmen Gülden Sıla Çelik'in gelin arabası Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı oldu. TOMA süslendi, görenler gözlerine inanamadı.

Tarih : 09 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Polis Evlendi, Gelini Düğüne Toma İle Getirdi(7/10)3

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin Ertop ile öğretmen Gülden Sıla Çelik'in gelin arabası Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) oldu.

TOMA GELİN EVİNE GİTTİ

Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, süsledikleri TOMA ile bu kez olay yerine değil, gelin evine gitti. İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olan Hüseyin Ertop (26), Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yardımcısı Gülden Sıla Çelik (26) ile hayatını birleştirdi. Kaymakamlıktan gerekli izinleri alan damat Ertop, TOMA aracını gelin arabası olarak süsledi ve gelin evine gitti. Vatandaşların meraklı bakışları altında geldiği gelin evinin önünde TOMA'dan siren çalarak sevincini paylaşan damada, mesai arkadaşları zırhlı araçla siren çalarak vatandaşlar da alkışlayarak destek oldu.

Daha sonra gelin ve damat TOMA aracına binerek nikah için Karlıova Belediyesi'ne gitti. TOMA'dan inen gelin ve damat şahitlerin huzurunda nikah kıyarak evlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polis  Evlendi  Gelini  Düğüne  Toma  İle  Getirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER