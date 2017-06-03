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polis gördüğü manzara ile dehşete düştü

POLİS GÖRDÜĞÜ MANZARA İLE DEHŞETE DÜŞTÜ

Polis kabloyu bıçakla keserek ölmek üzere olan şahsı son anda kurtardı

Tarih : 03 Haziran 2017, 12:58
Puan Ver : Polis Gördüğü Manzara İle Dehşete Düştü(10/10)12


Antalya'da birlikte yaşadığı kadının kendisini polise ihbar etmesine sinirlenen H.Y, kendisini priz uzatma kablosuyla evinin tavanına astı. Ölmek üzere olan H.Y'yi, polis, kabloyu keserek son anda kurtardı.

  Edinilen bilgiye göre, eşinden 10 yıl önce ayrılan Ş.Y, 2 çocuğuyla birlikte eski eşinin kuzeni olan H.Y ile birlikte yaşamaya başladı. İddialara göre, H.Y, bir süredir evden ayrılmak isteyen Ş.Y'yi, ayrılmama konusunda tehdit etmeye başladı. Tehditlerden bunalan kadın, polise başvuracağını söyledi. Bunun üzerine H.Y, ‘Gidersen kendimi asarım' diyerek, Ş.Y'yi bu sefer intihar etmekle tehdit etti. İntihar tehdidine de aldırmayan Ş.Y, oğlu ile birlikte polise başvurarak, birlikte yaşadığı eski eşinin kuzeni H.Y'yi şikayet etti.



 Omuzlayıp kabloyu kestiler

  Bunun üzerine polis, ifadesini almak üzere H.Y'nin oturduğu eve geldi. Kapıyı aralayan 2 polis memuru, H.Y'nin kendini priz uzatma kablosuyla tavana astığını gördü. H.Y'nin çırpındığını gören polislerden birisi hemen kendisini omuzlayarak yukarı kaldırırken, diğer polis de mutfaktan bulduğu bir bıçakla uzatma kablosunu kesti. 112 ekiplerinden destek isteyen polis, nefes nefese kalan H.Y'nin rahat nefes alabilmesi için sırt üstü yatırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

  Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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