Florida'da, botun arkasına bağladıkları köpek balığını sürükleyen ve hayvanın nasıl öleceği üzerine iddiaya giren balıkçılar için polis arama başlattı.

Florida'da yetkililer, botun arkasına bağladıkları köpek balığını hız yaparak arkasından sürükleyen balıkçıları arıyor.

KÖPEK BALIĞININ NASIL ÖLECEĞİ ÜZERİNE İDDİAYA GİRDİLER

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Florida Balık ve Vahşi Yaşam Komisyonu, videoda hızla giden botun arkasında metrelerce havaya fırlayıp suya çakılan balığın nasıl öleceği konusunda iddiaya giren üç adamın yakalanması için soruşturma başlattı.

YETKİLİLER, GEREKENİN YAPILACAĞINI İFADE ETTİ

Sosyal medya üzerinden yayınlanan video, Balık ve Vahşi Yaşam Komisyonu üyelerine gönderildi. Balığa bu şekilde eziyet edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve botta görülen üç adamın yakalanması için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Video, özellikle hayvan hakları savunucularının sert tepkisini çekti.

Kaynak: haberinburada