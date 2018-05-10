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Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar

POLİS PEŞLERİNDE! AFYONKARAHİSAR'DA HASTANEDEN SURİYELİ AİLENİN BEBEĞİNİ KAÇIRDILAR

Afyonkarahisar'da hastaneye personel kılığında girip yeni doğum yapan Suriyeli annenin bebeğini kaçırdılar.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar(10/10)6

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.

PERSONEL KILIĞINDA GİRİP SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRDILAR

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.

POLİS, KAÇIRANLARI ARAMAYA BAŞLADI

Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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