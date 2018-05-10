POLİS PEŞLERİNDE! AFYONKARAHİSAR'DA HASTANEDEN SURİYELİ AİLENİN BEBEĞİNİ KAÇIRDILAR
Afyonkarahisar'da hastaneye personel kılığında girip yeni doğum yapan Suriyeli annenin bebeğini kaçırdılar.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
PERSONEL KILIĞINDA GİRİP SURİYELİ BEBEĞİ KAÇIRDILAR
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırdı.
POLİS, KAÇIRANLARI ARAMAYA BAŞLADI
Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.
Kaynak: haberinburada
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