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Polis Soyguncularla Çatıştı, Genç Kadın Yerde Can Çekişerek Öldü!

POLİS SOYGUNCULARLA ÇATIŞTI, GENÇ KADIN YERDE CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ!

Bolivya'da polis ve soyguncular arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Kameralar tarafından kaydedilen o dehşet anlarında genç kadının, yerde can çekişerek öldüğü görülüyor.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : Polis Soyguncularla Çatıştı, Genç Kadın Yerde Can Çekişerek Öldü!(10/10)6

Bolivya'da sokak ortasından soygucularla polis arasında çıkan çatışma aksiyon filmlerini aratmadı. Soyguclar rehin aldıkları genç kadını kafasından vuruken, ortalık savaş alanına döndü. Genç kadının yerde can çekişmesi saniye saniye görüntülendi.

3 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ İSE YARALANDI

Bolivya'da bazı kişileri rehin alan soyguncular ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu aralarında kadın 1 rehine ile soyguncuların da olduğu en az 3 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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