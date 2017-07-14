POLİS SOYGUNCULARLA ÇATIŞTI, GENÇ KADIN YERDE CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ!
Bolivya'da polis ve soyguncular arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Kameralar tarafından kaydedilen o dehşet anlarında genç kadının, yerde can çekişerek öldüğü görülüyor.
Bolivya'da sokak ortasından soygucularla polis arasında çıkan çatışma aksiyon filmlerini aratmadı. Soyguclar rehin aldıkları genç kadını kafasından vuruken, ortalık savaş alanına döndü. Genç kadının yerde can çekişmesi saniye saniye görüntülendi.
3 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ İSE YARALANDI
Bolivya'da bazı kişileri rehin alan soyguncular ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu aralarında kadın 1 rehine ile soyguncuların da olduğu en az 3 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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