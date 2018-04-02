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POLİS SUÇ ÇETESİ OFLU İSMAİL'İN TORUNLARINI BÖYLE BASTI!


Polis suç çetesi Oflu İsmail'in torunlarını böyle bastı!
Tarih : 02 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Polis Suç Çetesi Oflu İsmail'in Torunlarını Böyle Bastı!(6/10)2

"Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon polis kamerasına anbean yansıdı. Suç örgütünün otoparkı basarak terör estirdikleri anlara ait ise kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin, güvenlik kameralarına yakalanmamak amacıyla iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıt cihazlarını söktükleri belirlendi.

OPERASYONDA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

"Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce hayatını kaybeden "Oflu İsmail" lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunların yönettiği 20 Mart'ta düzenlediği operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 499 mermi ve fişek ele geçirildi.

19'U ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

24 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hacısüleymanoğlu'nun torunlarından Orhun ve Ali Hacısüleymanoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINI SÖKÜYORLAR

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin iş yeri sahiplerini tehdit ederek haksız menfaat elde edildiğini, kendilerine karşı çıkan kişileri ise dövdükleri ve iş yerine zarar vererek korkuttuklarını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmamak için darp olayının olduğu yerlerde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazlarını sökerek yanlarına aldıklarını belirledi.

16 FARKLI YAĞMA, TEHDİT, YARALAMA

Şüphelilerin 16 farklı yağma, tehdit, silahlı yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karıştıklarını kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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