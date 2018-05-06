POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI! EVİNİ SOYAN HIRSIZ AMCASININ OĞLU ÇIKTI
Ankara'da bir hırsız arkadaşlarıyla amcasının oğlunun evini soydu, ardından eşyaları satmak isterken yakalandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde amcasının oğlunun evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATARKEN YAKALANDILAR
Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G, İzzet D. ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HIRSIZ, AMCASININ OĞLUNUN EVİNİ SOYMUŞ
Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D'ye ait ikametten çaldıklarını itiraf etti.
Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gazze'de Büyük Patlama: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti!
- Zürafa Ünlü Yönetmeni 5 Metre Fırlatıp Öldürdü!
- Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar
- Pasifik'in Cenneti Hawaii, 2 Gündür Cehennemi Yaşıyor! Önce Deprem Oldu, Sonra Volkan Patladı
- İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
Bu Haberle İlgili Yorumlar