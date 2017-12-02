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Polis TOMA'yla ıslattı, eylemciler çöp konteynerlerini yakarak ısındı

POLİS TOMA'YLA ISLATTI, EYLEMCİLER ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YAKARAK ISINDI

Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin olağan kongresi, olaylı başladı. Polis protestoculara TOMA'yla müdahale etti. Eylemciler, çöp konteynerlerini yakarak ısındı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı(5/10)1

Almanya'nın Hannover kentinde bugün başlayan Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin olağan kongresi, protesto eylemlerine sahne oldu. Eylemcilerle polis arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda polis ve protestocu yaralandı.

IRKÇI PARTİNİN KONGRESİNDE SOKAKLAR KARIŞTI

24 Eylül'de Almanya'da yapılan genel seçimlerde 11.5 oranında oy alarak federal mecliste 80 sandalye kazanan aşırı ırkçı Almanya için Alternatif Parti AfD'nin parti kongresi için Hannover'i seçmesi protestoları da beraberinde getirdi.

POLİS TOMA'LARLA MÜDAHALE ETTİ

516 AfDl'i delegenin bir araya geldiği olağan kongre için Almanya'nın farklı yerlerinden Hannover'e gelen AfD karşıtları, polisin kurduğu barikatları aşmak için direnirken polis de TOMA'lardan su sıkarak eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Eylemler yüzünde şehirde birçok cadde trafiğe kapatılırken Hannover'in bir çok noktasında polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

ÇÖP KONTERNERLERİNİ YAKARAK ISINIYORLAR

Sabah 07.00'den itibaren başlayan olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı. Havanın soğuk oluşu ve TOMA'larla su sıkılmasına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen eylemciler, çöp konteynerlerini yakarak hem ısındı hem de eylemlerinin devam ettirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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