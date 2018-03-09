Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
Robin Van Persie'ye Hollanda'da Büyük Onur!

POLİS, UYANIKLARA ACIMADI! ÇAKAR KULLANANLARA CEZA YAĞDI


Polis, uyanıklara acımadı! Çakar kullananlara ceza yağdı
Tarih : 09 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Polis, Uyanıklara Acımadı! Çakar Kullananlara Ceza Yağdı(6/10)2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar kullanan araçlar ve emniyet şeridi ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında usulsüz çakar kullanan bazı sürücülere ceza yazıldı.

GÖZTEPE D-100'DE DENETİMLER

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D - 100 karayolu Göztepe Mevki'inde usulsüz çakar kullanımı ve bulundurulması ile emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde usulsüz çakar taktıran sivil araçlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini kontrol etti.

USULSÜZ ÇAKAR TAKAN BELEDİYE ARACINA CEZA KESİLDİ

Denetimler kapsamında Haliç Köprüsü girişinde kurulan noktada usulsüz çakar takan araçlar durduruldu. Belediyeye taşeron olarak çalıştığı öğrenilen ve usulsüz çakar tertibatı bulunan araca ceza kesilerek, emniyet otoparkına çekildi. Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden diğer araçlar da durduruldu. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza kesildi.

BASIN EKSPRES YOLUNDA DENETİMLER

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kurulan kontrol noktasında ekipler tarafından çakarlı araç denetimleri yapılıyor. Polis araçlar araçlarının da aralarında olduğu araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.

TEM ETİLER YOL AYRIMINDA DENETİMLER

Tem Otoyolu Etiler yol ayrımında kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, çakar lambası bulunan araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri araçların içindekilerin emniyet personeli olduğunun anlaşılması üzerine araçlara herhangi bir işlem yapılmadı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini de kontrol etti.

Öte yandan trafiği tehlikeye sokan bazı araçlar ise durdurularak uyarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polis  Uyanıklara  Acımadı  Çakar  Kullananlara  Ceza  Yağdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER