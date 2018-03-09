İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok noktasında usulsüz çakar kullanan araçlar ve emniyet şeridi ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında usulsüz çakar kullanan bazı sürücülere ceza yazıldı.

GÖZTEPE D-100'DE DENETİMLER

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D - 100 karayolu Göztepe Mevki'inde usulsüz çakar kullanımı ve bulundurulması ile emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde usulsüz çakar taktıran sivil araçlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini kontrol etti.

USULSÜZ ÇAKAR TAKAN BELEDİYE ARACINA CEZA KESİLDİ

Denetimler kapsamında Haliç Köprüsü girişinde kurulan noktada usulsüz çakar takan araçlar durduruldu. Belediyeye taşeron olarak çalıştığı öğrenilen ve usulsüz çakar tertibatı bulunan araca ceza kesilerek, emniyet otoparkına çekildi. Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden diğer araçlar da durduruldu. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza kesildi.

BASIN EKSPRES YOLUNDA DENETİMLER

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kurulan kontrol noktasında ekipler tarafından çakarlı araç denetimleri yapılıyor. Polis araçlar araçlarının da aralarında olduğu araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.

TEM ETİLER YOL AYRIMINDA DENETİMLER

Tem Otoyolu Etiler yol ayrımında kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, çakar lambası bulunan araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri araçların içindekilerin emniyet personeli olduğunun anlaşılması üzerine araçlara herhangi bir işlem yapılmadı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini de kontrol etti.

Öte yandan trafiği tehlikeye sokan bazı araçlar ise durdurularak uyarıldı.

Kaynak: haberinburada