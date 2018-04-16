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Polis yolda durup valiye selam verdi, otomobil çarparak havaya savurdu

POLİS YOLDA DURUP VALİYE SELAM VERDİ, OTOMOBİL ÇARPARAK HAVAYA SAVURDU

Konya'da polis memuru makam aracıyla polis evinden çıkan valiye selam vermek isterken araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan polis yaralandı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 23:50
Puan Ver : Polis Yolda Durup Valiye Selam Verdi, Otomobil Çarparak Havaya Savurdu(5/10)1

Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla polis evinden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken araba çarptı. Yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

YOL ORTASINDA VALİYE SELAM VERİRKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi'nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi'nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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